Conexão Família: EMEI Mário Quintana promove diálogo sobre o papel da família no desenvolvimento infantil

Educar uma criança é uma tarefa que se constrói a muitas mãos. É na escola, em casa e nas relações que a criança estabelece diariamente que se formam vínculos, valores, aprendizagens e possibilidades para o seu desenvolvimento. É com esse olhar que a EMEI Mário Quintana realizou mais uma edição do Projeto Conexão Família, iniciativa que transforma a escola em espaço de diálogo, escuta e reflexão sobre temas que fazem parte dos desafios e das descobertas da infância.

Nesta edição, a comunidade escolar foi convidada a refletir sobre “O papel dos pais no desenvolvimento infantil”, em uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Anne Carolyne Ferreira. A profissional trouxe importantes reflexões sobre a presença dos adultos na vida das crianças, destacando a importância dos vínculos, da escuta, dos limites, da participação na rotina e, sobretudo, da construção de relações que favoreçam um desenvolvimento saudável e integral.

Mais do que uma palestra, o encontro foi um convite à reflexão: que presença estamos oferecendo às nossas crianças? Entre experiências, questionamentos e trocas, famílias e profissionais puderam olhar para situações do cotidiano e compreender que pequenos gestos, palavras e atitudes podem deixar grandes marcas na trajetória infantil.

O encontro também contou com a presença da professora Vera Dorneles, presidente do Conselho Municipal de Educação, e da professora Auristela Fernandes, representante do CEPERS no Conselho Municipal de Educação, fortalecendo a importância da aproximação entre escola, famílias e os diferentes espaços de participação e representação da educação.

O Projeto Conexão Família nasce justamente dessa compreensão: educar não é uma responsabilidade isolada da escola ou da família. É uma construção coletiva, que se fortalece quando diferentes sujeitos se dispõem a ouvir, aprender e caminhar na mesma direção.

Na EMEI Mario Quintana, cada encontro é uma oportunidade de estreitar laços, ampliar olhares e reafirmar uma certeza: quando família e escola se conectam, quem mais ganha é a criança.

Conexão Família: porque educar também é construir pontes.