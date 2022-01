Os estelionatário se reinventam a cada novo golpe

Share on Email

O ano encerrou com muitos casos de estelionato, que foram registrados ao longo dos meses. Um dos últimos registros, foi de uma idosa que o filho reside em Porto Alegre. Na noite de quinta-feira, ela recebeu um whatsApp, com um número diferente e uma foto que era um papai noel. Entretanto, o estelionatário conseguiu ludibriá-la e a fez pensar que realmente estava falando com o filho.

Durante a conversa, o indivíduo solicitou que a vítima fizesse um Pix de 400 reais. Sem desconfiar de que seria um golpe, a mulher realizou o transação. Posteriormente, o filho ligou para ela, foi quando percebeu que havia caído em um golpe.