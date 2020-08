Os números da Covid em Alegrete nas últimas 48 horas: 38 novos casos e óbito

No Município, o pedido para que haja a conscientização da população chegou a se tornar cansativo, pois uma minoria ainda desafia o vírus como se isso não fosse um problema seu, e a irresponsabilidade deste grupo afeta toda uma comunidade e as consequências são desastrosas.

Em 48h, Alegrete registrou 38 casos positivos da Covid-19, além de um óbito. O número crescente dos casos gerou muitos relatos nas redes sociais e demonstra que a situação impactou a população no sentido de que é preciso realmente ter todos os cuidados que vêm sendo de forma exaustiva solicitados pela rede de saúde do Município. A pandemia não está localizada somente em Alegrete, é um problema mundial. Muitos países que já imaginavam estar com o vírus sob controle se depararam com uma segunda ou terceira onda, como é possível acompanhar diariamente na mídia.

A verdade é que tudo passa pelo básico, a educação. O respeito com o outro, com quem se ama e com uma comunidade que tem uma grande parte da população nas ruas em razão da obrigatoriedade do trabalho. A grande questão está nas junções que continuam acontecendo, embora a fiscalização da Prefeitura com o apoio da Brigada Militar e Polícia Civil seja exaustiva. Não é o valor da multa que tem inibido o número acentuado de pessoas sem máscara, em via pública, àqueles que insistem em ir para praças e parques, assim como, as aglomerações em locais fechados.

Em muitos comentários, é possível compreender que tem uma porcentagem de pessoas que é a favor do lockdown; outras, da bandeira vermelha, e há outros, que já são mais radicais e acreditam que somente com o fechamento total do comércio e entrada e saída da cidade para os casos positivos terem um declínio.

Muitos relatos de pessoas que passaram pela Covid-19 descrevem um sofrimento intenso, entre os pacientes que precisam passar por respiração mecânica ou até mesmo os que se ressentem com sequelas no organismo. Relatos de profissionais na área da saúde, relatos de pacientes, de famílias que perderam seus entes queridos sem ter ao menos a chance de uma despedida, tudo parece não ser o suficiente para que as pessoas compreendam de uma vez por todas que cada um precisa fazer a sua parte.

Sem falar que esse número assustador de casos, somente em um dia, 23, ainda não está relacionado ao Dia dos Pais para o efeito da data já há uma estimativa de aumento nos números.

Veja os números nas últimas 48h conforme boletins. De domingo às 18h até terça às 18h:

No domingo à noite o registro foi de 2 casos positivos de Covid-19 em Alegrete. São duas mulheres, uma com 47 e outra com 78 anos de idade, ambas realizaram teste rápido e estão em isolamento domiciliar. A cidade chegou a 317 casos confirmados, com 195 recuperados, 111 ativos (100 em isolamento domiciliar, 10 hospitalizados em Alegrete e um transferido para hospital em Santa Maria) e 12 óbitos. Um paciente positivo, que receberia alta hospitalar no sábado, precisou ficar internado. Até então, 3.251 pessoas testadas, sendo 2.925 negativos, 317 positivos e 9 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 339 pessoas.

Já na segunda, além do número considerável de casos positivos também houve um óbito. Alegrete chegou a 12ª morte pela Covid no dia em que 13 pessoas positivaram. Os positivos foram 7 homens e 6 mulheres, todos com idades entre 12 e 85 anos, em isolamento domiciliar. Os recuperados, 11, também estavam em isolamento domiciliar.

Com isso, Alegrete chegou a 330 casos confirmados, com 206 recuperados, 112 ativos (102 em isolamento domiciliar, 9 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos. Naquela noite, o registro era de 3.499 pessoas testadas, sendo 3.150 negativos, 330 positivos e 19 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal eram 281 pessoas.

O número que impactou foi na noite de ontem com 23 casos positivos, sendo 36 em 24h. O número de recuperados também foi significativo, 21. Os positivos foram 13 mulheres e 10 homens, todos com idades entre 12 e 76 anos, em isolamento domiciliar. Os recuperados também estavam em isolamento domiciliar.

Dois pacientes positivos que estavam hospitalizados passaram para o isolamento domiciliar e um, positivado hoje, já estava hospitalizado aguardando o resultado do exame.

O Município chegou a 353 casos confirmados, com 227 recuperados, 114 ativos (105 em isolamento domiciliar, 8 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos. Até então 3.633 pessoas testadas, sendo 3.269 negativos, 353 positivos e 11 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 308 pessoas.