Os números da pandemia até quinta-feira foram altos e hoje o Governo anuncia a cor da bandeira

Em mais uma semana que os números foram expressivos, muitos como no dia 4 que bateu todos os recordes, até o momento, a expectativa nesta sexta-feira(8), é em relação à cor da bandeira. O Governo do Estado compilou os dados na quinta-feira(7) e, neste final de tarde anuncia a classificação de cada região conforme os parâmetros apresentados, principalmente relacionados aos números de casos positivos e vagas nos leitos UTI Covid-19.

Em um momento crítico da pandemia e ainda sem vacinação, o Brasil passou a marca de 200 mil mortes pela Covid-19, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde e divulgado em um boletim extra. O total de óbitos registrados é de 200.011,com 7.921.803 casos confirmados. Essa atualização ocorreu na tarde de ontem.

No Rio Grande do Sul são 21 regiões Covid. Alegrete faz parte da Região 03(Uruguaiana), que na atualização da semana passada, depois de seis semanas no risco alto de contaminação, passou para bandeira laranja. Mas a semana teve números assustadores e novamente destacou que a pandemia ainda não acabou como muitas pessoas estão insistindo em decretar um fim, mesmo antes da vacina. Com muitas aglomerações registradas, a semana teve de domingo à quinta 259 casos confirmados e chegou a 818 pacientes ativos. Assim como, um óbito( homem 43 anos) e uma morte sob suspeita que ainda aguarda o resultado do exame. O número de pacientes em observação também teve um aumento muito significativo e bateu o recorde na quinta com 832 pessoas.

A pandemia já devastou milhares de famílias e com o número crescente de casos positivos, a possibilidade de uma variante do vírus, os óbitos e casos frequentes de aglomerações chocam quem perdeu familiares e amigos para a Covid-19, pelo desrespeito às regras, um exemplo é o uso da máscara.

Até o momento, Alegrete já confirmou 2.942 casos positivos, 2.143 recuperados e testou 13.944 pessoas, destas, 10.891 foram negativos. Até o último boletim, o Município contabilizava 37 mortes em decorrência da Covid-19.

Veja os dados de domingo até esta quinta-feira(7), conforme Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Município.

Domingo(3) – um óbito, 11 casos positivos, 15 pacientes internados, 760 pacientes ativos e 633 em observação.

Segunda-feira(4) – 73 casos positivos, 14 pacientes internados, 818 pacientes ativos e 666 em observação.

Terça-feira(5) – 62 casos positivos, 12 pacientes internados, 810 pacientes ativos e 787 em observação.

Quarta-feira(6) – 61 casos positivos, 11 pacientes internados, 796 pacientes ativos e 821 em observação.

Quinta-feira(7) – 52 casos positivos, 10 pacientes internados, 762 pacientes ativos e 832 em observação.