Os vigaristas se reinventam todos os dias; veja este golpe

Homem relata que na última semana visualizou em um anúncio na rede social Facebook, a venda de um veículo Onix, pelo valor de 38 mil reais.

A vítima entrou em contato com o suposto vendedor e negociou uma entrada de 8 mil reais mais 38 parcelas de mil reais. Foi acordado que no dia seguinte um cunhado dele iria entrar em contato com o comprador e posteriormente iriam realizar a transferência do veículo no CRVA.

Como combinado, na manhã seguinte, um indivíduo foi à residência da vítima com o veículo e fecharam negócio. Na sequência foram até o CRVA para transferência. O homem efetivou através de um Pix o valor de 8 mil reais para uma conta que foi repassada aos policiais civis. Na sequência, o suposto cunhado não quis realizar a transferência pois o vendedor não havia passado valor combinado pelo veículo.

A partir deste momento, o vendedor que chama-se Osmar passou a não atender mais as ligações e mensagens de ambos. Foi então, que eles perceberam que tinham caído em um golpe.

Pois o dono do carro teria recebido, no dia anterior, uma mensagem do tal Osmar dizendo que gostaria de comprar o veículo para fazer o acerto com um funcionário. Foi então que repassou o endereço da vítima como se fosse o suposto beneficiado pelo veículo. O dono do Onix estava negociando com o Osmar, assim como a vítima, mas em situações diferentes. Desta forma, os dois foram enganados e um teve o prejuízo de 8 mil reais.