Vacinação em crianças: hoje chegam as vacinas, aplicação amanhã

As primeiras doses pediátricas de vacinas Covid-19 para imunização de crianças de 5 a 11 anos chegarão a Alegrete nesta terça-feira (18). O lote destinado à cidade será de 330 doses da Pfizer (Comirnaty. A imunização desse público irá começar pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes.

Pelo levantamento, a Prefeitura Municipal de Alegrete vai vacinar 6.028 crianças. Destas, 4.370 de 5 a 9 anos e 1.658 de 10 a 11 anos. Na região da 10ª CRS, serão 42.521 crianças.

O esquema vacinal será composto por duas doses da vacina Pfizer destinada ao grupo infantil, com intervalo de oito semanas (56 dias) entre as doses.

Segurança – A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Michael , destaca que a vacinação não é obrigatória, mas consiste em um direito das crianças e das famílias. “A vacina da Pfizer vem sendo utilizada no mundo há dois meses em mais de 40 países, com mais de 8 milhões de doses aplicadas somente nos Estados Unidos, sem registro de eventos adversos importantes. Além disso, o risco de ter complicação com a Covid-19 é muito maior que a chance de algum efeito adverso importante”, frisa.

Na quarta-feira, 19 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começará a imunização de crianças contra a doença. O primeiro público contemplado com a vacina pediátrica da Pfizer serão crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades (como diabetes, hipertensão, asma ou meninos e meninas imunossuprimidos, entre outros) ou com deficiência permanente.

Os locais serão divulgados em breve.