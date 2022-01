Veja o rastro de destruição do fogo no Pai Passo e arredores

Entre as perdas de animais, maquinários, cercas e a vegetação, os proprietários destacam o pavor vivido por mais de 12h de combate aos sinistros com vários focos. Segundo relato, o fogo teria iniciado no Vasco Alves e seguiu para o Pai Passo e Catimbau.

Pai Passo e Catimbau tiveram as maiores áreas queimadas, ainda não é possível precisar a extensão em número de hectares. De acordo com Igor Camargo, do Corredor dos Abreu, na Agro Parceria, eles encontraram quatro vacas mortas. Além do prejuízo de todas as cercas que foram cortadas e destruídas pelo sinistro. No desespero para salvar os animais, eles foram soltos, mas hoje o esforço é para resgatá-los.

Em uma das fazendas(Sossego), no Pai Passo, conforme fotos enviadas ao PAT, dois tratores foram queimados. O corpo de Bombeiros atuou com três equipes. A primeira se deslocou para o Vasco Alves ainda pela manhã de ontem, por volta das 11h e outras duas à tarde foram para a região do Catimbau.

Além da equipe que estava de serviço, bombeiros de folga foram acionados e uma equipe de apoio do do 4ºBBM de Santa Maria trabalharam no combate.

Produtora denuncia que fogo em sua propriedade foi criminoso

Os moradores acreditam que o sinistro tenha sido provocado por alguém que colocou fogo na vegetação. O fogo teve início por volta das 10h30min e entrou pela madrugada. Muitos trabalhadores só pararam por volta das 2h, segundo relato ao PAT. A chuva chegou no Município às 4h. Uma pancada intensa que durou pouco mais de 40min.

A empresa Aero Agrícola do Alegrete atuou no combate com uma Aeronave Embraer Ipanema 202, assim como, a empresa Itagro com uma Air tractor capacidade 1500 lt.

Em contato com os Bombeiros, a informação é de que a situação está controlada em razão da chuva da madrugada. Entretanto, estão em contato com um dos proprietários em razão de um possível foco no Pai Passo.