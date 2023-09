Oswaldo Aranha mantém cívico-militar e faz guarda do fogo simbólico

Com a oficialização do fim das escolas cívico- militares pelo Governo Federal, em julho deste ano, com a determinação que não sejam criadas mais escolas neste modelo no Brasil, paira a dúvida de como ficariam as escolas já instituidas. Em Alegrete, a escola estadual Oswaldo Aranha tem o modelo cívico- militar dentre os alunos do 5ª a 9º ano.

Alunos do IEEOA na guarda do fogo simbólico em Alegrete

O sargento Acosta que realiza as atividades com os alunos diz que aqui em Alegrete nada mudou e ele mantém o trabalho junto aos estudantes do IEEOA. No dia 5, um grupo de alunos uniformizados fez a guarda do fogo simbólico da Semana da Pátria, junto ao Monumento do Expedicionário na Praça Getúlio Vargas. – Nós mantemos as atividades e os pais sempre nos dão o retorno que gostam do trabalho que visa, primordialmente, reforçar a disciplina e respeito aos professores, colegas e cuidados com patrimônio da escola e da cidade.