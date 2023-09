Santa Missa é realizada em homenagem à Semana da Pátria

Na noite da última terça-feira(5), ocorreu na igreja Matriz a Santa Missa em homenagem à Semana da Pátria. O conglomerado católico em parceria com as unidades militares de Alegrete,foram agraciados pelas orações dos Padres Silvano Mello e Pedro Navarro pelas boas festividades do 7 de setembro.

Na cerimônia de início, Gilberto Picolli ficou encarregado de levar a Bíblia Sagrada enquanto a imagem da Nossa Senhora Aparecida foi conduzida pela irmã Francisca, do Colégio Divino Coração. A bandeira do Brasil e as demais honras militares foram conduzidas pelos Aspirantes do 12ºBE.

O Pedro Navarro fez a pregação do evangelho dando ênfase nos bons princípios da consciência reta, evitando o caminho do mal e das más convivências, pregou o padre. Em suas palavras também salientou as contradições de um mundo cada vez mais injusto, onde as pessoas praticam suas atividades e não são reconhecidas pelo seus feitos.

No encerramento, a banda do 10º BLOG executou o dobrado do Hino do Vaticano e o Hino Nacional Brasileiro. As instalações da igreja Matriz foram decoradas praticamente em sua totalidade com as cores que identificam a Semana da Pátria, verde e amarelo.

Fotos: Gilberto Picolli e Alair Almeida