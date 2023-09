Comerciantes promovem um lindo gesto de solidariedade às vítimas do Vale do Taquari

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em uma demonstração de solidariedade e união, um grupo de empresários de Alegrete se uniu para ajudar as famílias atingidas pelo ciclone que assolou as cidades do Estado, entre elas Roca Sales e Taquari. Em poucas horas, eles conseguiram arrecadar cerca de uma tonelada de alimentos e materiais de limpeza, trazendo esperança e alívio para os moradores afetados.

O gesto nobre começou por volta do meio-dia de quarta-feira(6) e, às 4h30 deste dia 7, eles embarcaram numa caminhonete e seguiram rumo aos municípios atingidos. A intenção inicial era oferecer o que podiam em termos de ajuda imediata, mas a campanha não parou por aí. Eles planejam retornar no final da semana com um caminhão ainda maior para ampliar a quantidade de doações. “Foi uma ação rápida, mas estamos muito felizes pela resposta das pessoas. Mais de uma tonelada de suprimentos a esses dois municípos mais afetados”- citou um dos empresários.

Portanto, as doações podem continuar sendo feitas por aqueles que desejam contribuir com essa causa nobre. Os pontos de coleta estabelecidos são:

Vila Verde Multimarcas Endereço: Av. Eurípedes Brasil Milano, 2915 (ao lado da Baioto Moto Peças). Goldhygiene Estética Automotiva Endereço: Rua dos Andradas, 967.

Até o momento, o Rio Grande do Sul registrou 37 mortes em decorrência dos estragos causados pelo ciclone. O governo estadual decretou situação de calamidade e, em meio às adversidades, decidiu cancelar o tradicional desfile de 7 de setembro em respeito às vítimas e à necessidade de direcionar esforços para a recuperação das áreas afetadas.

Essa mobilização exemplar dos empresários de Alegrete é um lembrete poderoso de como a solidariedade e a empatia podem fazer a diferença em momentos de crise. A capacidade de se unir em prol de um bem maior é um traço marcante da generosidade do alegretense.

caracterí

fundamental da comunidade.