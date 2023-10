Outubro Rosa: evento oferece exames preventivos e conscientização no calçadão de Alegrete

Com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, o evento da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde, promete oferecer uma série de serviços de saúde às mulheres.

No período das 8h ao meio-dia, o tráfego de veículos no calçadão será interrompido para dar espaço a essa iniciativa vital para a saúde da comunidade alegretense. Uma das principais atrações será a presença da Estratégia de Saúde da Família (ESF) itinerante e a farmácia móvel, que estarão à disposição da população.

A equipe de profissionais de saúde que inclui médico e enfermeira, realizarão exames preventivos. Além disso, serão oferecidos exames de glicemia e verificação de pressão arterial, proporcionando um amplo leque de serviços para quem comparecer ao evento. Panfletos informativos também serão distribuídos, garantindo que as pessoas tenham acesso às informações essenciais sobre prevenção e cuidados com a saúde.

Outro destaque da programação será a avaliação odontológica, visando a saúde bucal das participantes. A van do Serviço de Assistência Especializada (SAE) estará presente para realizar ações informativas sobre doenças transmissíveis e disponibilizará a realização de testes rápidos gratuitos.

É importante lembrar que o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que visa principalmente alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero. Todas as unidades de saúde do município também estão engajadas na campanha, oferecendo atendimento especial voltado para a conscientização e o cuidado com a saúde feminina. O cartão SUS e um documento de identificação serão fundamentais para o cadastro.

Portanto, o evento programado para o dia 10 de outubro no calçadão de Alegrete promete ser uma oportunidade valiosa para que a comunidade se informe, cuide de sua saúde e participe ativamente na luta contra o câncer. A presença da ESF itinerante, da farmácia móvel, dos profissionais de saúde e dos serviços oferecidos demonstra o comprometimento das autoridades e da comunidade local com a promoção da saúde da mulher.