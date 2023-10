Amanhã inicia a 81ª Expofeira, palco da melhor genética em animais e novas tecnologias

A Expofeira vai destacar o melhor da genética de bovinos, ovinos, equinos, suínos e aves de Alegrete. Este ano, o público terá acesso gratuito ao Parque, podendo aproveitar não apenas a comercialização de animais, mas também a exposição de máquinas e implementos agrícolas. Além disso, a feira contará com uma variedade de atividades, incluindo workshops, palestras, oficinas e shows.

Entre as palestras programadas, destaque para o 24º Seminário de Bovinocultura de Leite no dia 10, seguido por palestras sobre líderes eficazes e empresas vencedoras, assim como uma palestra sobre mulheres na gestão do agronegócio no dia 11. No dia 12, haverá um Seminário de Inspeção Municipal, enquanto no dia 13 ocorrerá o Seminário dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, juntamente com exposições no salão da Agrotec e Caal focadas em nutrição animal. Já no dia 14, está previsto o Seminário de Identificação Animal e Rastreabilidade, seguido por um Encontro de Pecuária Familiar à tarde.

A Expofeira de Alegrete é não apenas o maior evento do município, mas também uma das maiores feiras de rústicos do Rio Grande do Sul e uma das maiores exposições do interior do Estado. Com reconhecimento nacional, o evento é oficializado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer as tecnologias mais modernas e os melhores exemplares das raças criadas nos solos gaúchos.