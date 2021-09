Segundo informações, a vítima destacou que no dia 16 de setembro quando chegou no estabelecimento rural, se deparou com sete ovelhas mortas e mais recentemente, no dia 26, novamente havia mais uma ovelha morta. Todas apresentavam ferimentos que deixam a suspeita que dois cachorros das adjacências, um dogo e um pitbull tenham sido os responsáveis pela matança.

O prejuízo financeiro da vítima está em cerca de 8 mil reais.