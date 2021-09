Gracie Barra retoma atividades com seminário e graduação em Alegrete

No último domingo (26), foi realizado um seminário e graduação da academia Gracie Barra Alegrete. As atividades foram coordenadas pelo professor Carlos Eduardo Izaguirre faixa preta 2° grau.

Crianças do GB receberam primeira graduação

Divididas em dois turnos, primeiro foi realizado um treino seguido da graduação. Os participantes tiveram um almoço selando a camaradagem com os convidados da GB Uruguaiana, onde o professor Izaguirre é o responsável.

Já, na parte da tarde, foi realizado o segundo treino voltado às crianças com graduação do Gracie Barra kids.

O terceiro Treino no final da tarde contou com algumas técnicas e Randori(Luta). “Fica nosso agradecimento a todos os pais de alunos e pessoal que esteve presente da GB Uruguaiana junto ao professor Carlos Eduardo Izaguirre”, destacou André Brazeiro coordenador da GB Alegrete.

Sensei Brazeiro agradeceu a presença dos atletas

A Gracie Barra é umas das escolas que mais cresce no mundo, atualmente existem mais de 900 escolas, e o sensei Brazeiro convida o pessoal para conhecer ou treinar jiu-jitsu. A escola GB Alegrete está localizada na Bento Manoel 738, com aulas manhã, tarde e noite.

