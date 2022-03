Ovo de codorna ajuda a prevenir doenças￼

Share on Email

A codorna era criada no início pelos chineses e coreanos e por alguns japoneses que apreciavam o seu canto. Porém alguns anos depois, os japoneses começaram a estudar e a fazer vários cruzamentos com outros tipos de aves, dando origem a Coturnix japônica que chegou ao Brasil no ano de 1910.

Embora o ovo seja pequenino, ele possui vários nutrientes capazes de melhorar a sua saúde, entre eles: ferro, ácido fólico, proteína, vitamina B12, vitamina A, colina e vitamina D. Além disso, ele pode ser mais nutritivo que os ovos de galinha e são indicados para quem quer emagrecer e/ou ganhar massa muscular.

Benefícios do ovo de codorna:

Ajuda a prevenir a anemia;

Facilita o ganho de massa muscular;

Contribui para a formação de glóbulos vermelhos;

Melhora a saúde dos olhos;

Melhora a memória e a aprendizagem;

Deixa os dentes e ossos mais fortes;

Aumenta a imunidade;

Previne derrame;

Ajuda na manutenção da saúde cardiovascular;

Equilibra o nível de colesterol;

Previne a artrite;

Ajuda a prevenir o câncer;

Diminui os sintomas de alergia;

Acelera o metabolismo;

Previne o envelhecimento precoce.

Como comer?

O ovo de codorna geralmente é consumido cozido. Basta colocar os ovos em um recipiente com água e deixar ferver por cerca de 5 minutos. Depois é só esfriar e descascar.

Receitas:

Espetadinhas de ovos de codorna

Ingredientes:

Ovos de codorna

Salmão fumado

Tomate cereja

Palitinhos de madeira

Como fazer: Basta espetar os ovos cozidos e os outros ingredientes, e depois temperar a gosto. Pode acrescentar queijo e trocar o salmão por outra coisa, como por calabresa, por exemplo.

Saladinha

Ingredientes:

Azeitonas (picadas)

Queijo (cortado em cubinhos)

Tomate cereja

Frango

Ovos de codorna

Como fazer: É só adicionar os ingredientes em um recipiente e misturar com delicadeza. Pode ser temperado com pimenta, adobo, vinagre, etc.

Geovanna Valério Lipa