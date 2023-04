Prefeitura se posiciona em relação às obras inacabadas dos camarotes

Share on Email

O fato, agora, depois da realização do Carnaval, no último final de semana, é se a estrutura vai ser concluída, visto que a Assercal que assumiu o trabalho disse desde o início que a edificação ficaria para o Município. O projeto inicial previa 143 camarotes, mas nos dois dias de desfiles foram apresentados 105 estruturas móveis, sem cobertura, usadas pelos que compraram antecipadamente os espaços.

Para entender. A Prefeitura liberou, inicialmente, em três parcelas, 700 mil reais para obra. Um novo aporte de verba de 352 mil foi aprovado pela Câmara, em fevereiro passado, para o término da obra e pagamento de infraestrutura da avenida como iluminação, som, banheiros químicos e segurança.

O Carnaval foi um sucesso com o desfile das 5 escolas de samba da cidade e agora fica a pergunta: Quando e como a obra vai ser concluída?

Com a saída de Gilson Vaucher, da presidência da Assercal, que trata problema de saúde, uma comissão assumiu a entidade. Ilva Goulart, dos Canudos, diz que no momento, estão trabalhando para prestar contas dos gastos com o evento e que vão sim tratar sobre a conclusão da obra. Vilmar Freitas que, também, integra a Assercal como presidente da Imperatriz, informa que pretendem acabar o quanto antes e logo vão tratar dessa questão.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para uma posição sobre o assunto. Recebemos uma sucinta nota com a posição da administração municipal. “O município de Alegrete vem a público prestar os devidos esclarecimentos à população em relação a conclusão das obras estruturais da Avenida Inácio Campos de Menezes, local dos Desfiles das Escolas de Samba 2023, realizados nos últimos dias 31/03 e 01/04.

Informamos que a conclusão da obra é de responsabilidade da Associação das Entidades Recreativas Carnavalescas de Alegrete – Assercal, que tem o prazo de seis (06) meses, para a conclusão/término em sua totalidade. A Prefeitura fiscalizará devidamente a obra para que o respectivo prazo seja cumprido, assim como todos os compromissos assumidos pela Assercal quanto ao encaminhamento do Plano de Trabalho”.