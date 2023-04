Waldemar Borges apresenta mostra com números da violência contra mulher

Mostra na Escola Waldemar Borges

Os trabalhos expostos e apresentados pelas turmas do Ensino Médio foram produzidos a partir do Projeto Interdisciplinar “Mulheres: nossa história é nossa força”, envolvendo toda a instituição escolar.

-Durante o mês de março- mês da Mulher esse trabalho tem um significado além das homenagens merecidas a elas, mas também resgatando seu intuito de luta contra a discriminação de gênero, desvalorização, violência doméstica e em casos mais extremos, o feminicídio, disse Cássia Aurélio.

A partir dos estudos envolvendo o projeto, estudantes assumiram papel de protagonismo investigando sobre temas de relevância e partilhando saberes com a comunidade, através de entrevistas, rodas de conversa com empreendedoras da comunidade alegretense, discussão sobre o papel do feminismo negro, a mulher na Política, Ciência e Religião.

Também houve apoio de Organizações não-governamentais, como a ONG Amoras que trouxe para a comunidade escolar a discussão sobre quais são os tipos de violência contra a mulher, contando também com a participação das mulheres da comunidade. A culminância ocorrerá com as apresentações dos conhecimentos e reflexões realizadas a partir do projeto, que seguirá até quatro de abril, às 20h, nesta instituição escolar.