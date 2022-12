Engenheiro Luís Henrique é cidadão alegretense; foi a mais concorrida sessão da Câmara dos últimos tempos

Raras vezes o Plenário da Câmara Municipal recebeu tanta gente. Tornou-se pequeno. O motivo mostra o acerto do vereador Moisés Fontoura em propor a outorga do título de Cidadão Alegretense ao empresário e engenheiro Luís Henrique Bento Leal, da Construtora Alegretense Ltda. O homenageado, juntamente com sua esposa Juliana, administra seis empresas, nos ramos de construção, infraestrutura, mineração e investimentos.

Estiveram representados o Governo do Estado, na presença do diretor geral do DAER, Luciano Faustino; a Assembleia Legislativa, através do deputado Frederico Antunes; prefeitos da região como Jeferson Pires (Quaraí) e Vilmar Oliveira (Rosário do Sul), além do vice-prefeito de Alegrete Jesse Trindade, o ex-prefeito Erasmo Silva e a ex-vice-prefeita Preta Mulazzani.

O conjunto de vereadores da Casa esteve presente em sua totalidade. Lideranças empresariais, secretários municipais, lideranças da sociedade civil, amigos e familiares formaram um imenso mosaico das relações afetivas e profissionais do homenageado.

Os deputados federais Afonso Motta e Paulo Pimenta enviaram saudação em vídeo. Nos demais pronunciamentos, a certeza de que Luís Henrique é um empreendedor obstinado, um trabalhador dedicado e um cidadão na melhor concepção da palavra.

Em seu pronunciamento, o homenageado contou os rumos que o conduziram até Alegrete, onde formou família ao casar-se com Juliana Vaucher e darem à luz filhas lindas que, com sua encantadora inquietude, humanizaram ainda mais a solenidade.

Para encerrar com mais brilho a significativa noite, o empresário anunciou que atenderia uma demanda encaminhada pelo presidente Anilton, formulada por um grupo de vereadores da Casa, para que a Construtora Alegretense cercasse os campos de várzea e a Praça da Juventude.

– Atenderemos esse pedido, sem custo algum para o Município, anunciou, sendo aplaudido de pé.