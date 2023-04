Paciente do interior fica sem atendimento depois de duas tentativas em ESF do seu território

Quem trabalha e mora no interior de Alegrete, geralmente, enfrenta certas dificuldades para conseguir consultas em ESFs, visto que precisam vir com antecedência do interior para a cidade.

O peão Doraci Jaques, com surdez no ouvido esquerdo, consultou no último dia 25 de março na UPA e foi orientado a procurar a ESF de seu território fazer uma limpeza no ouvido.

Conta o trabalhador que esteve dia 10 na ESF da Prado e o médico que estava antendendo no dia falou a ele, que naquele momento, não poderia fazer o procedimento e que ele voltasse neste dia 11. Como trabalha no interior, seu Doraci retornou à propriedade e veio, novamente à cidade, bem cedo, nesta terça-feira(11) na tentativa de que fizessem a limpeza em seu ouvido. Ele relata que ouviu de que o médico estava na Santa Casa. Doraci voltou mais uma vez sem atendimento ao trabalho.

Isso é uma falta de consideração com os pacientes, ainda mais os que trabalham na área rural, como eu a 42 km da cidade.

O diretor da atenção básica de estratégia de saúde da família, João Francisco Filho informa que o médico neste dia 11 teve problemas com a esposa que faz tratamento de saúde. A equipe, conforme João, foi orientada a remarcar o procedimento tão logo o médico volte à unidade de saúde.