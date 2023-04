Em tempos de insegurança, Ministério da Justiça e Segurança Pública agora tem canal chamado Escola Segura

Os ataques violentos em escolas públicas de todo Brasil nos últimos tempos ligou um alerta nas autoridades e certo pânico em diversas comunidades escolares. Alguns dos motivos do medo nos educandários provém de notícias falsas, as fake news, de veículos de comunicação que disseminam mensagens infundadas para ganharem maior visibilidade, e das redes sociais com mensagens instantâneas, que propagam em massa informações que aterrorizam pais, professores e alunos.



Por esse motivo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a SaferNet Brasil, criou um canal de comunicação chamado Escola Segura. O objetivo é receber denúncias sobre ataques e ameaças contra escolas, o site é: http//mj.gov.br/escolasegura . Os números telefônicos para comunicação são 197 ou 181, o Whatsapp é (51) 98444-0606. Todas as informações enviadas serão mantidas em sigilo, não há necessidade de identificação do denunciante, está é uma ação da Operação Escola Segura, que iniciou no dia 06/04/2023. A PC pede que sejam inseridos o maior número de informações possíveis na denúncia para que esta seja melhor analisada.