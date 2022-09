Paciente liga 47 vezes e não consegue marcar consulta em unidade de saúde de Alegrete

Share on Email

O caso em particular de uma paciente chama a atenção para como está o atendimento na ESF do bairro Macedo em Alegrete.

Informações de pessoas que utilizam a unidade é de que desde o início de setembro as consultas só seriam marcadas por telefone.

França Dina Beulke dos Santos diz que foi à unidade de sua referência no bairro Macedo e mostrou um caroço que tem no pescoço para marcar consulta. Foi informada que só é feito por telefone.

Paciente da ESF Macedo

– Acontece que em pouco tempo eu liguei 47 vezes e nunca fui atendida e agora o que faço? Se vou na UPA me indicam ir ao postinho do bairro e como ficam as pessoas que precisam de atendimento médico, sendo que são apenas 8 fichas onde eu deveria consultar, atesta.

A mulher que trabalha em loja de Alegrete espera que os pacientes tenham acesso a consultas ou coloquem outra linha de telefone, porque além de ser poucas fichas é muito desrespeito com as pessoas, desabafou.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, disse que reclamavam que iam para fila marcar consulta e era um problema e, por isso, resolveram mudar para marcar por telefone. Acontece que, segundo ela, em dia de agendamento sempre vai ter muitas ligações e as pessoas devem ter paciência e continuar tentando. E que a forma, por telefone, deu certo em algumas unidades e estão testando para ver como vai ser.

-Se a coordenação das unidades nos procurarem dizendo que estão com problemas, teremos que ajustar, pondera.