Padelista alegretense entre as 4 melhores duplas do Valladolid Master no WPT

O terceiro grande torneio da temporada está em sua reta final com vários favoritos ainda de pé. Entre as 4 duplas que carimbaram passagem para os quartos da competição está um alegretense.

Lucas Campagnolo, 28 anos, 22º na elite mundial do padel, forma dupla com o espanhol Javier Garrido Gómez, 16º no ranking. A dupla do alegretense entrou com o pé direito no Barceló Vallodolid Master 2023, tradicional etapa do World Padel Tour.

Na última quinta-feira (22), a fase de oitavas de final apontou as 4 melhores duplas do Vallodolid. Campagnolo e Javi, venceram um jogo dificílimo contra a dupla Javier Rico e Leandro Augsburger. Um revés no primeiro set por 6/2, levou a virada de Campagnolo e Javi. Além disso, Leandro Augsburger sofreu uma insolação no terceiro set de sua partida contra Lucas Campagnolo e Javi Garrido em um clima quente e ensolarado. O argentino acabou perdendo por 5 a 3 no terceiro set.

Nesta sexta-feira (23), Campagnolo volta a quadra com seu companheiro Javi e encaram a dupla Miguel Yangas e Fernando Belasteguin, por um ligar na grande final em Vallodolid, no segundo jogo desta tarde na quadra central.

Fotos: WPT