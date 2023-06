Lama, um problema diário de quem mora em bairros da cidade

Share on Email

A situação de ruas de bairros, sem pavimentação, fica difícil em dias de chuva, porque a lama toma conta. As reclamações de moradores de bairros são muitas e dizem que transitar a pé ou com algum veículo é bem difícil. Uma que está em péssimas condições é a rua Gaspar Montanha de Paula, no bairro Olhos D’água.

Um morador reclama que teve que colocar brita em frente à sua casa para poder chegar ao local e os carros e motos para não passar no lamaçal cruzam em cima da brita e acabam espalhando as pequenas pedras. Os moradores da rua querem pelo menos que se coloque algum tipo de material para diminuir a lama em dias de chuva.

A manutenção das ruas de Alegrete é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. As que passam as linhas de ônibus, nos bairros da cidade, foram pavimentadas e existe projetos para calçar muitas outras, porque essa é uma das principais demandas de comunidades de bairros. A manutenção de qualquer rua, agora, depende da melhora do tempo, observou o Secretário, Mário Rivelino Soares.