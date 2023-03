Padelistas alegretenses são campeões brasileiros em Santa Catarina

Share on Email

As disputadas partidas ocorreram em quatro clubes diferentes: Delta Padel (Camboriú – SC), Arena BC (Balneário Camboriú – SC), MVB Padel (Balneário Camboriú – SC) e Central Padel (Itajaí – SC).

Além da participação de padelistas catarinenses, chamou a atenção o grande número pessoas vieram de outros estados para a competição.

E mais uma vez uma caravana de Alegrete brilhou na competição nacional. Com a presença do técnico da seleção brasileira de pádel, o alegretense Patric Leães e nomes da elite da modalidade, o evento foi coroado de sucesso.

Os olhares dos amantes do padel tiveram voltados para Camboriú no último final de semana. A cidade foi palco da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Padel de 2023.

Ao todo, 900 atletas, que formam 450 duplas, disputaram o título do Campeonato Brasileiro que envolveu atletas dos 10 anos até 55 anos.

Padelistas de Alegrete trouxeram importantes conquistas do brasileiro. Martina Rodrigues sagrou-se campeã nacional na 2ª categoria feminina.

Ela fez dupla com a parananense Karen Oliveira e juntas venceram os 4 jogos do campeonato e faturaram o título brasileiro na primeira etapa em Balneário Camboriú.

“Iniciando o ano com o título na segunda feminina. Obrigada Karen pela parceria, foi demais. De quebra o ídolo nos entregando o troféu, que categoria”, destacou a alegretense, se referindo ao atleta profissional Pablo Lima, que fez a entrega da premiação a dupla campeã.

No masculino, o município de Alegrete teve mais um campeão brasileiro. No Sub-16, Diogo Côrrea Rodrigues assegurou o título nacional na categoria, ele é irmão da Martina, e já desponta como potencial padelista profissional.

Pela Sub-18, outro talento alegretense Antônio Neto, foi vice-campeão em umas das categorias mais acirradas. Antônio firma-se como um atleta para figurar entre os melhores do ranking nacional.

O alegretense Pedro Henrique Estivalet perdeu na final e trouxe o vice na categoria Sub 12. A dupla formada pelos alegretenses Lucca Carlesso Leães e João Manoel Mildbrandt foi até as oitavas de final na Sub-14.

Também com boa participação, a dupla Isabela Pileco e Laura Dorneles foi semifinalista na Sub-16 e a padelista de Alegrete Livia Dorneles conquistou o troféu de vice-campeão na Sub-14. Importante ressaltar que nas categorias menores, os padelistas são treinados pelo técnico Patric Leães, que está a frente da seleção brasileira de pádel.

Fotos: reprodução