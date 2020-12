Padrasto ameaça enteada porque ela pediu à mãe que se protegesse do coronavírus

Compartilhe















Filha foi ameaçada por padrasto ao recomendar que a mãe não saísse de casa, em razão do contágio do novo coronavírus.

No último sábado, uma mulher de 54 anos registrou na Delegacia de Polícia que devido a sua mãe ser uma pessoa idosa, ele foi até a residência da mesma e solicitou que ela não saísse de casa, somente em casos extremos, devido ao aumento de casos positivos da Covid-19. Entretanto, o companheiro da idosa, que é padrasto da vítima a ameaçou dizendo que ela não deveria ir na casa deles fazer recomendações à mãe. Ele tem um relacionamento de 12 anos com a idosa, segundo a filha que também relatou um outro desentendimento em razão de ima janela. Ela comprou e colocou na garagem e o acusado de 66 anos retirou e colocou no pátio alegando que era lixo.