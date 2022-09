Circuito Trilha Aventura desembarca em Manoel Viana neste domingo

Neste domingo (25), a Pérola do Ibicuí recebe o Circuito Trilha Aventura de MTB 2022.

Pela primeira vez em 5 anos, uma etapa da competição será realizada fora da extensão territorial da 3ª Capital Farroupilha. Pós período crítico da pandemia o Circuito Trilha Aventura retornou neste ano mais enxuto, com apenas quatro etapas.

E a cidade de Manoel Viana será palco da 3ª etapa. A prova terá largada e chegada no Camping Rainha do Sol. O percurso longo é de 68km e o curto em torno de 30km. Além das 15 categorias, a prova reserva a participação de ciclistas na modalidade cicloturismo, onde aqueles que cruzarem a linha de chegada recebem uma medalha finisher.

Haverá premiação para os cinco primeiros nas categorias, além da premiação em dinheiro aos três primeiros da categoria elite

Os participantes saem do camping em direção ao trevo de saída para São Francisco de Assis, e de lá pegam a estrada do no antigo frigorífico em direção ao assentamento e antes da localidade denominada Pau Preto adentram um corredor saindo na estrada do Barrocal, em direção a São Borja, até 6km antes da localidade de Boa Vista, ingressam num corredor, saindo na estrada do antigo lixão e de lá retornam ao camping.

O Circuito Trilha Aventura deste ano é constituído por 4 etapas, todas com dois percursos, medalha personalizada, que vão compor uma mandala de quatro partes, quatro vitórias formam a mandala e definem o campeão das categorias no final do ano.

Segundo Luciano Brasil, um dos coordenadores do Circuito até a ultima sexta-feira (23), haviam 80 inscritos. Como haverá inscrição no dia este número pode aumentar. A programação inicia às 8hs, com o tradicional café e retirada das placas. As inscrições encerram-se 30 minutos antes da largada, que está prevista para às 9hs.

O Circuito é organizado pelo Grupo Trilha Aventura e nesta 3ª etapa terá apoio da prefeitura municipal de Manoel Viana.

Fotos: reprodução