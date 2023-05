Semana Arrozeira de Alegrete: celebração e gratidão à colheita

Na tradicional missa das 9h, realizada na Igreja Matriz, a comunidade arrozeira compareceu em peso para expressar sua gratidão pela colheita e pelo sustento que o arroz proporciona. O padre Pedro Navarro conduziu a cerimônia e fez referência à Festa de Pentecostes e à Festa da Colheita, destacando a importância de celebrar as bênçãos concedidas às pessoas que dependem da agricultura.

Padre Pedro saudou todos os envolvidos na Semana Arrozeira, ressaltando que o primeiro ato público dos arrozeiros é agradecer a Deus pelo que Ele tem concedido. Ele enfatizou que, mesmo diante do tema deste ano, “Novos Mercados e Políticas Públicas para a Lavoura Arrozeira”, não se deve esquecer que a base de tudo é Deus, pois Ele está à frente de todas as coisas. O religioso encorajou a todos a cultivar uma relação de profunda devoção a Deus em seus corações.

Ao final da cerimônia, Padre Pedro convidou a comunidade para a oração a Santo Isidro, uma prece dedicada aos trabalhadores da terra. Ele relembrou a prece composta pelo saudoso Padre Paulo Aripe, que exalta Santo Isidro como o padroeiro e protetor do lavrador, pedindo por colheitas abundantes, multiplicação da partilha e que ninguém fique sem pão.

Em seguida, o presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, subiu ao púlpito para agradecer pela colheita e pedir forças para os produtores continuarem seu trabalho. Ele também convidou a todos para a sequência da movimentada programação da Semana Arrozeira.

A Igreja Matriz estava decorada de forma sugestiva, com cachos de arroz e miniaturas de máquinas e equipamentos utilizados na lavoura de arroz, proporcionando uma atmosfera temática e festiva.

Ao pé do altar, encontrava-se o resultado da generosidade dos arrozeiros, que sempre respondem aos chamados da comunidade. Uma generosa doação de gêneros alimentícios será destinada às famílias mais necessitadas, garantindo que todos tenham acesso ao pão na mesa.

A programação da 14ª Semana Arrozeira terá continuidade nesta segunda-feira com uma sessão solene na Câmara Municipal em comemoração aos 40 anos do plantio direto de arroz. Na terça-feira, dia 30, às 19h, ocorrerá a abertura oficial do evento, com homenagem ao grupo de exportadores de 2022 e palestras do presidente Alexandre Velho, da Federarroz, sobre mercados importadores, e do professor Luiz Carlos Moilon, meteorologista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, abordando as perspectivas climáticas para a safra de 2023 e as tendências para os próximos 15 anos.

O Secretário da Agricultura, Daniel Gindri, representou a administração municipal durante a cerimônia, demonstrando o apoio da prefeitura à Semana Arrozeira e ao setor agrícola em Alegrete.

A 14ª Semana Arrozeira promete ser um momento de reflexão, celebração e planejamento para o futuro da lavoura arrozeira na região, reunindo produtores, especialistas e autoridades para discutir os desafios e oportunidades do setor.