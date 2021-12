Pai é ferido com paulada e ameaçado de morte pelo filho

Pai foi agredido e ferido pelo filho na barragem do Itú, 48km de Manoel Viana.

A vítima disse que estava em casa quando o filho chegou no endereço, com um faca em punho e um pedaço de pau. Após indagar o motivo que o progenitor teria xingado sua esposa, de forma agressiva desferiu uma paulada na mão da vítima e foi contido com a chegada do outro filho(irmão do acusado).

O homem acrescenta que, antes de sair da casa, o acusado o ameaçou de morte. A vítima foi conduzida à UPA onde precisou realizar a sutura na mão. Na sequência, foi encaminhado pela Brigada militar de Manoel Viana até a Delegacia de Polícia de Alegrete.

Em depoimento, ele disse aos policiais civis que o filho pode ter o agredido em razão de que estaria descontente com a decisão de não ter ficado com um valor arrecadado através de um bingo, em benefício da nora(esposa do acusado), que está com câncer.