Ceia de Natal do alegretense pode ultrapassar os R$ 500, revela Procon

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Procon em Alegrete realizou uma pesquisa de preços relativos à Ceia de Natal. Segundo o órgão de proteção ao consumidor o objetivo desta pesquisa é informar o consumidor sobre os valores praticados no mercado e suas diferenças, permitindo-os fazer comparações na hora das compras.

A pesquisa foi realizada com alguns produtos que costumam estar nas preferências do consumidor. Produtos como a castanha que teve o menor preço no valor em R$ 9,90 e o maior em R$ 19,91, a cada 100g.

O chocotone (panetone) mostrou variação entre R$ 6,99 e R$ 24,90, bem como o espumante, entre R$ 8,45 e R$ 33,50.

Já o peru foi encontrado por R$ 24,48 e R$ 29,50, sendo maior e menor valor. Os valores da costela bovina são estabelecidos entre R$ 15,99 e R$ 33,99, do lombo de Porco, entre R$ 20,88 a R$ 31,69, do bacalhau, R$ 99,98 a R$ 119,00, sendo que o pescado pode ser encontrado por R$ 69,90. Ambas as opções de carne são vendidas por quilo, respectivamente.

A pesquisa constatou o preço médio da Ceia de Natal em R$ 413,28, sendo que o maior preço foi encontrado em R$ 513,58 e o menor valor foi de R$ 209,15.

Foram visitados pelos técnicos do Procon 13 estabelecimentos, onde 45 itens foram analisados. No entanto, o Procon alerta os consumidores para que fiquem atentos às ofertas, aos preços e descontos, localização do estabelecimento, formas de pagamentos e entrega em domicílio.

Clique no link e confira a lista completa e os preços encontrados pelo Procon:

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1639406920-934.pdf