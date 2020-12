Palácio Rui Ramos ganha nova pintura para entrar 2021 com novo visual

Compartilhe















O símbolo de uma história em que passaram 14 dos 18 Prefeitos que o Município já teve, o Paço Municipal, prédio histórico na esquina da Praça Getúlio Vargas passou por uma repaginação.

Mesmo com a sede do gabinete tendo se mudado para o Centro Administrativo, o palácio Rui Ramos continua sendo referência em vários serviços do Executivo Municipal à comunidade alegretense.

E para encerrar um ano de muitos desafios, em que as pessoas tiveram que se reinventar para continuar trabalhando, o prédio da Prefeitura recebe nova pintura.

Um esforço conjunto, entre Secretários Municipais, com mão de obra da Prefeitura, aos poucos, transformam o prédio da Prefeitura.

O prefeito Márcio Amaral diz que um esforço caseiro está possibilitando esse novo visual, já que se fossem contratar uma empresa não teriam recursos para essa obra.

Cada detalhe está sendo cuidadosamente restaurado pela pintura que mostra o quanto o prédio histórico tem uma beleza singular. E, agora com a pintura ficará ainda mais bonito e valorizado.

Vera Soares Pedroso