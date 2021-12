Gincana Solidária dá largada para a arrecadação de alimentos

Idealizada pelo tradicionalista, coordenador da Semana Farroupilha e Presidente da Campereada, Cléo Trindade, a ação está na sua 3ª edição, neste formato. Cléo explica que há dez anos já realizava um trabalho de arrecadação de alimentos para beneficiar famílias em vulnerabilidade, depois, diante da necessidade de ampliar as doações iniciou com as gincanas associadas com a cavalgada.

“Até o momento, são nove equipes cadastradas, cada uma com 20 integrantes. São pessoas envolvidas no tradicionalismo (CTGs e Piquetes). Após o sorteio, cada uma seguiu para o bairro definido e as arrecadações podem ser feitas a pé, de carro, bicicleta, cavalo, moto ou qualquer outro veículo. Isso vai da criatividade de cada equipe. Eles têm um carro de apoio que vai trazendo os alimentos aqui no Parque do Aguateiros. Quem quiser colocar carro de som para anunciar que está passando no bairro, também, pode. E, as pessoas que desejarem contribuir com essa ação, podem trazer alimentos não perecíveis direto aqui no Parque.”- explicou.

Cléo lembrou que, no ano de 2019, na segunda edição que foi antes da pandemia, foram arrecadados 10 mil quilos de alimentos., revertidos em 265 cestas básicas e mais de mil quilos de alimentos doados para entidades. Esse ano, a edição será hoje e amanhã. A expectativa é de pelo menos chegar a esse número até então recorde de doações.

“Todos os alimentos ficam em Alegrete, isso é muito importante.”- destacou.

A partir das 16h, no Parque dos Aguateiros, terá música ao vivo com atrações de artistas locais. As famílias podem pegar suas cadeiras e aproveitarem a boa música”- disse Cléo.

A programação que iniciou às 9h de hoje, vai encerrar às 18h e retorna amanhã no mesmo horário, com previsão de concluir por volta das 20h. Nos dois dias com atrações musicais a partir das 16h no Parque.

A equipe campeã vai ser contemplada com o valor de uma anuidade do MTG – Cléo disse que terá que confirmar o valor. Já o segundo lugar vai receber uma bicicleta aro 26, o terceiro lugar – uma panificadora, o quarto lugar – um Home Theater e o quinto lugar – um smartphone, além de outros brindes sorteados entre os participantes.

As arrecadações serão convertidas em cestas básicas, distribuídas pelas equipes para famílias em vulnerabilidade. Essas doações serão acompanhadas pela Secretaria de Assistência Social do Município. Cléo destaca que, os alimentos que “sobrarem” por não ser possível montar uma cesta básica, serão doados para uma entidade.

Todas as famílias podem ficar atentas para, se possível, contribuírem com essa ação. Basta doar um quilo de um alimento não perecível.