Palco do Dança Alegre ferve em noite sensacional de despedida da edição 2023

Para a curadora Maria Waleska Van Helden, o encerramento foi sensacional. “Uma noite maravilhosa, um palco pulsante. Isso é Dança Alegre Alegrete”, comentou a criadora do evento. Ela não escondia a satisfação em ser uma das âncoras responsáveis por trazer o Dança Alegre de volta, após 8 anos de silêncio do evento que se notabiliza no largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

Entre intervenções urbanas em um casarão tombado pelo patrimônio histórico, na igreja Matriz, em meio à praça central e dentro de uma vitrine de loja comercial, o evento resgatou sua essência dentro da cultura da dança. A comunidade teve a oportunidade de respirar cultura durante a realização do evento. As noites no largo foram diferentes, mas se tratando de Dança Alegre, o espaço foi repleto de pessoas que apreciaram a arte dos artistas e bailarinos que cruzaram pelo palco. No encerramento, o Grupo Nativista Ibirapuitã, recém-chegado do ENART, deu um espetáculo, assim como, na noite anterior, o Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas apresentou seu corpo de dança para a comunidade local, após selar sua participação em Santa Cruz do Sul.

“Dança Alegre Alegrete, um evento construído por muitas mãos, afetos e generosidades. Obrigado a essa linda equipe de trabalho que deu todo o suporte para que a excelência estivesse presente. Palmas”, pontuou o curador Paulo Amaral.