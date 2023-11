Grupo da APAE de Alegrete participa do 27º Congresso Nacional em Maceió

O projeto “Formação e Conhecimento para Bem Atender os Apaeanos da APAE Alegrete” foi selecionado, evidenciando o comprometimento da instituição com a busca por aprimoramento e inovação em seus serviços.

A comitiva, composta pela presidente Maura Pacheco, a diretora da escola pedagógica Cristina Nunes da Costa, voluntários, professores, terapeuta ocupacional e assistentes sociais, participará do congresso que ocorre até o próximo sábado, 2 de dezembro, com a presença estimada de 4.000 pessoas.

O foco do projeto apresentado pela APAE/Alegrete está na “Estimulação Precoce: A importância da intervenção em crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”. Os trabalhos foram rigorosamente selecionados mediante critérios normativos estabelecidos por profissionais da academia e pesquisadores nas áreas temáticas do congresso.

O Congresso Nacional das APAEs tem como objetivo principal a divulgação de resultados de pesquisas acadêmicas e a apresentação de metodologias inovadoras para a modernização das práticas profissionais nos serviços destinados à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Além disso, proporciona a troca de experiências entre profissionais, familiares e usuários.

Sob o tema “Novos olhares para as pessoas com deficiência e famílias”, o congresso busca destacar os avanços necessários para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e de suas famílias, promovendo a inclusão proativa na sociedade em igualdade de direitos para todos os cidadãos. Os debates abrangem os âmbitos educacional, de saúde, assistência social e trabalho, reafirmando o papel da Rede APAE no protagonismo dessas questões, em conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

O Congresso Nacional das APAEs é reconhecido como uma porta de entrada para práticas inovadoras de trabalho e pesquisa que se tornam políticas públicas, contribuindo significativamente para ações em benefício das pessoas com deficiência e suas famílias. A APAE/Alegrete expressa sua gratidão a todos os apoiadores e colaboradores, assegurando seu comprometimento em representar da melhor forma possível seus usuários, alunos e a família Apaeana.