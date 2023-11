Seminário das benzedeiras e benzedores é nesta sexta-feira em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento ocorre no CTG Farroupilha, com iniciativa conjunta da AUFAMISMA e Prefeitura, por meio das secretarias de saúde e SEDETUR, sob coordenação da psicóloga Nádia Mileto.

A programação terá início às 8h com o credenciamento, seguido da abertura às 9h. Logo em seguida, às 9h30min., será exibido o filme “As Benzedeiras que abençoam lá do Céu”, em memória de Vó Gena, Dona Olga, Madrinha Alda e Vó Tina.

No “aperto”, dona de casa apela para limpeza de formas e panelas

O evento continuará com uma benção, às 9h45min., e às 10h, Elma Sant’ana, escritora, historiadora e pesquisadora da cultura gaúcha, abordará a história das Benzedeiras e Benzeduras no Rio Grande do Sul.

A programação inclui também uma palestra às 10h30min., sobre a Política Nacional, Estadual e Municipal de Educação Popular em Saúde, com enfoque nas práticas tradicionais no cuidado em saúde. Márcia da Silva Jacobsen, bióloga e coordenadora PICS de Porto Alegre, Graciana Bilhalva, nutricionista e coordenadora PEPICS/10ª CRS, e Cira Lopes, benzedeira pioneira do projeto Fluir Alegrete, compartilharão suas experiências.

Vítima tem casa arrombada e sofre grande prejuízo; suspeitos são presos e liberados

Às 11h, está programado um workshop abordando projetos como o “Mapeamento Social” e “Livro Benzedeiras e Benzedores de Alegrete”, além da proposta de criação da “Associação de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete”. A tarde seguirá com discussões sobre pesquisa científica relacionada às plantas utilizadas para benzer, projetos educativos e a frente parlamentar de práticas integrativas no SUS.

Vítima tem casa arrombada e sofre grande prejuízo; suspeitos são presos e liberados

O deputado federal Giovani Cherini encerrará o ciclo de palestras, compartilhando a experiência de promover o I Seminário de Benzedeiras no 10º Encontro Holístico em março de 2016, destacando a importância da saúde preventiva.

O evento contará com momentos culturais, como apresentações musicais e a atividade “Transfordance – a Vida em Movimento”, além de relatos de vivências com benzedeiras e benzedores.

O 7º Seminário de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete é apoiado pela Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e da Felicidade da Câmara dos Deputados, Banrisul, Pilecco Nobre, Mercado Tambara, Butiquim Café, Jornal Gazeta de Alegrete, Jornal Em Questão, Rádio Alegrete, Radio Minuano, Portal Alegrete Tudo, Feira Alternativa Comunitária, Secretaria de Agricultura, Pecuária de Desenvolvimento Rural de Alegrete e Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS). O evento encerrará às 16h.