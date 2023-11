Bombeiros de Alegrete recebem homenagem por ato de bravura nas águas do Ibirapuitã

Dois bombeiros locais, sargento Bruno Ramos e soldado Lucas Prates, foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Alegrete no final da manhã de quarta-feira (29) com uma moção de aplauso e votos congratulatórios. A iniciativa reconhece a coragem demonstrada pela dupla ao responder a uma denúncia de um cidadão em situação de perigo no Rio Ibirapuitã.

O ato de heroísmo ocorreu no final da tarde do dia 1º de outubro, quando os bombeiros, identificados como sargento Ramos e soldado Lucas, se lançaram nas águas geladas do rio em uma tentativa desesperada de resgatar um homem em perigo. A ação foi uma resposta imediata a uma denúncia feita por populares, indicando que um indivíduo estava agarrado a uma árvore, pedindo ajuda nas águas do rio.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, a tentativa não teve sucesso, e o homem permaneceu desaparecido. Os bombeiros envolvidos na operação foram retirados das águas cerca de uma hora após o início das buscas, utilizando uma embarcação. As operações de busca foram retomadas e continuaram por mais cinco dias, sem êxito em localizar o corpo. Houve uma informação não confirmada de que o homem teria saído do rio.

Essa não foi a primeira vez que os bombeiros de Alegrete agem com destemido profissionalismo, e, certamente não será a última. O reconhecimento da Câmara enaltece e destaca essas ações indispensáveis diante de adversidades e situações graves, seja no combate a incêndios, busca e resgate, tanto na cidade como no interior.

Para os bombeiros homenageados, o reconhecimento foi recebido com gratidão. O sargento Bruno Ramos e o soldado Lucas expressaram o sentimento de gratificação pela moção proposta pelo Vereador Vagner Fan, destacaram que, assim como eles, seus colegas também buscam sempre dar o melhor nos atendimentos, mesmo diante dos desafios. Eles ressaltaram a constante luta de evitar o pior e ajudar da melhor forma possível.

O Vereador Vagner Fan, responsável pela Moção, destacou a relevância do trabalho realizado pela corporação, enfatizando a importância de valorizar as pessoas que se dedicam a fazer a diferença. Citando o ato de bravura dos bombeiros, ele reconheceu a todos que contribuem significativamente para a segurança e bem-estar da comunidade.