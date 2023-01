Paleta Atlântida, um dos maiores churrascos do mundo, teve representante de Alegrete

Empresário de Alegrete participou do Paleta Atlântida. O evento não foi o maior churrasco do Guinness, mas o maior churrasco já visto.

Diogo Vesozzi competiu pela segunda vez com o parceiro Thiago Rodrigues, de Uruguaiana. Eles concorreram nas categorias Goumert ou Paleta raiz e, até o momento da publicação, ainda, não havia saído a classificação geral.

Diogo e Thiago assaram um cordeiro inteiro, mas somente para exibição, pois as paletas tinham tempo para apresentá-las entre 12h30 e 15h aos jurados de cada categoria – explica.

Para eles, o evento foi uma confraternização espetacular, que reuniu famílias, moradores, veranistas. O público foi diversificado, entre estrangeiros e pessoas de outros estados que degustaram as carnes especiais”.

Sobre o evento

O Paleta Atlântida aconteceu no sábado (28) em Xangri-Lá com o objetivo de buscar registro de recorde no Guinness, porém, não alcançou a marca de maior churrasco do mundo, segundo as regras do Guinness World. Apesar de ter reunido cerca de 1,6 mil churrasqueiros, o evento não entrará para o livro dos recordes, pelo menos, neste ano.

O anúncio foi no palco principal do evento, quando foi confirmada a desclassificação de 175 assadores. Conforme critérios de avaliação, o número de pessoas desconsideradas não pode ultrapassar 10% do total.

Nova tentativa em 2024

Se desconsiderada a organização em bolsões, foram distribuídas 4,5 mil pulseiras. Felipe Melnick, idealizador do encontro, defende que o número precisa ser levado em conta.

— Não foi o maior churrasco do Guinness, mas o maior churrasco já visto — comemorou.

Melnick disse que, em 2024, a meta será novamente buscada.

— Tivemos vários méritos, mas também falhas a serem corrigidas. Tivemos ainda furtos dos cabos dos geradores e de parte da estrutura, o que também nos atrapalhou — complementa.

Apesar de não levar o título oficialmente, os fogos de artifício foram executados. O prefeito da cidade, Celso Bassani, e o vice-governador do RS, Gabriel Souza, participaram do Paleta Atlântida.

De alpargata e boina, Léo, o Gauchão de Apartamento, lançou um novo desafio. Antes de colocar o plano em prático, viu-se derrubado pela tecnologia.

— Tentei fazer o maior churrasco de airfryer do mundo, com três quilômetros da fritadeira sem óleo, mas não achei tomada pra isso — brincou o humorista.

O auge da movimentação foi, como não poderia ser diferente, no horário do almoço. Em certos momentos, ficou difícil caminhar entre as barracas dos veranistas e os palcos da churrascada, mas a animação dos participantes era maior que o ligeiro desconforto da lotação.

Evento conhecido como ‘Paleta Atlântida’ foi criado por grupo de amigos e vem se firmando no calendário do verão no Litoral Norte. O churrasco coletivo teve 15 toneladas de carne e 2km de extensão em Xangri-Lá.