Para melhorar a distribuição de energia, RGE já trocou 70% dos postes de Alegrete

Uma área que pode ser afetada é a de distribuição de energia elétrica na área rural. Para isso, a empresa responsável pela distribuição de energia em Alegrete vem implementando melhorias no serviço.

Uma das medidas para evitar apagões em localidades distantes da área urbana foi a troca de postes.

Os antigos de madeira que levam os fios da rede foram aos poucos sendo trocados por postes de cimento, conforme Thiago Paz, um dos gestores da empresa na Região. Tudo isso vem para melhorar a rede, já que os antigos com o tempo apodreceram na base ou caem com mais facilidade, pondera. Só em Alegrete, foram investidos, en 2022, 41 milhões na rede que inclui troca de poste, condutores para manobras mais rápidas e eficientes em caso de falta de energia, explicou. Isso se refletiu no tempo em que a comunidade fica sem energia, devido a rapidez com que as equipes agem, porque o objetivo é fazer como que os clientes fiquem menos tempo sem esse serviço essencial às comunidades, cita.