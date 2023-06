Presidente do MTG, Manoelito Savaris morre aos 67 anos

Morreu na madrugada deste sábado, aos 67 anos, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Manoelito Carlos Savaris. Savaris, natural de Casca/RS, mas residente em Caxias do Sul, era oficial da Reserva da Brigada Militar e bacharel em História. Ele estava à frente do Movimento Tradicionalista Gaúcho em seu 9º mandado (2001/2003 (3), 2005/2006(2), 2014/2015(2), 2021/2022(1) e 2023).

Além de sua atuação como presidente do MTG, Savaris também teve um papel significativo em diversas outras organizações tradicionalistas. Ele foi patrão do CTG Heróis Farroupilhas e do CTG Campo dos Bugres, ambos localizados em Caxias do Sul. Savaris coordenou a 25ª Região Tradicionalista (RT) nos anos de 1996 e 1997, e foi vice-presidente de Administração do MTG nos anos de 1999 e 2000, ao lado de Jayr Lima. Ele presidiu o extinto Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) de 2007 a 2010, e também foi presidente da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha (CBTG) em 2012 e 2013. Além disso, Savaris era um escritor, pesquisador e historiador, tendo publicado vários livros, incluindo “Rio Grande do Sul: história e identidade” e “Manual de Tradicionalismo Gaúcho”, ambos publicados pelo MTG.

Savaris era uma liderança incontestável, sempre assumindo grandes responsabilidades e decisões, independentemente das preocupações envolvidas, buscando resolver questões dentro dos regulamentos vigentes. Ele deixa sua esposa, Odila Paese Savaris, três filhos, Tiago, Tomás e Alina, e quatro netos.

Durante sua gestão como presidente do MTG, Savaris promoveu diversas mudanças significativas. Quando assumiu a vice-presidência em 1999, ele organizou a primeira Coletânea de Legislação Tradicionalista, reunindo toda a legislação tradicionalista em um único livro. Ele também reestruturou e fortaleceu a Fundação Cultural Gaúcha, que deixou de ser apenas uma loja itinerante para se tornar um braço dinâmico do MTG, estabelecendo parcerias e participando de várias atividades culturais. Savaris também deu uma nova importância ao acendimento anual da Chama Crioula, conviveu-o em um evento apreciado e querido. Durante sua gestão, foram organizados e publicados livros de partituras das músicas para as danças tradicionais, além de CDs e criação do jornal Eco da Tradição. Ele também se alegrou a comemorar o aniversário do MTG,

Ao longo de sua trajetória, Savaris também se destacou em outras áreas. Em relação à Semana Farroupilha, ele contribuiu para melhorar a estrutura do evento, convidando-o em um importante evento cultural e turístico. Sob sua gestão, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebeu investimentos de grandes empresas e alcançou um novo status. Savaris também foi presidente da CBTG, promovendo a participação do MTG nos Rodeios Nacionais organizados pela confederação. Além disso, ele assumiu a presidência do IGTF e trabalhou na preservação da tradição e folclore gaúcho.

“Manoelito Carlos Savaris deixou um legado significativo para o tradicionalismo gaúcho. Sua liderança e dedicação em promover e preservar a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul serão lembradas e valorizadas por aqueles que seguem essa paixão” – destacou a tradicionalista Ilva Borba que está em Caxias do Sul com o advogado e tradicionalista Sthefano Marçal Jaques para as últimas homenagens a Savaris.

O velório ocorre neste sábado no Memorial São José, em Caxias do Sul, na Serra, entre 8h e meia-noite. No domingo (18), está marcada missa de corpo presente às 9h. O sepultamento será em Bento Gonçalves.