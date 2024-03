Paradas de ônibus modernas e hi-tech contrastam com outras totalmente desgastadas pelo tempo

Share on Email

A mobilidade urbana é determinante para o desenvolvimento da sociedade. Um elemento presente nesse contexto, são as paradas de ônibus que sustentam e protegem os passageiros das intempéries do dia a dia. Com o tempo, a evolução das paradas faz-se necessária para oferecer melhores condições de utilização.

Gradativamente ocorre a substituição de paradas mais “antigas” por outras mais modernas em pontos específicos na cidade de Alegrete. A parada da Unipampa é um exemplo de parada hi-tec, com capacidade auto sustentável oferece energia para carregamento de telefones celulares. Ofertando assim, uma melhor estrutura aos estudantes e frequentadores da localidade.

Outro ponto que merece destaque é a primeira estação tubo de Alegrete. Localizada no terminal frente ao Instituto Oswaldo Aranha. A estação vai oferta segurança, agilidade e conforto aos passageiros. A reportagem do PAT entrevistou alguns passageiros no local e procurou colher a opinião deles sobre esse investimento de Alegrete.

Augusto Pedroso, morador do bairro Macedo, salientou que pega ônibus todos os dias e que a nova reforma melhorou muito a estrutura e principalmente para os dias de chuva,”a estação tubo pelo menos na primeira parte, é muito confortável, protege do sol e chuva, isso ajuda bastante, principalmente quem depende de transporte público e faz o uso todos os dias”, disse.

Em contato com o secretário de Segurança e Mobilidade, Daniel rosso, ele informou que a ideia é abrir novas licitações para melhoria das paradas mais antigas, para que os novos abrigos apresentem condições básicas de conforto, segurança e tecnologia para a população alegretense, destacou.

Algumas paradas de Alegrete, principalmente dos bairros, são antigas e apresentam maior degradação. Ao averiguar esses pontos, percebe-se estruturas enferrujadas e algumas coberturas furadas ou quebradas. Alguns lugares, bem movimentados, servem de parada, mas não possuem uma adequada estrutura e sinalização de identificação.