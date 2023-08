Alegretenses garimpam, nas missões, material para decorar Congresso Brasileiro de Agronomia

Os alegretenses Leonardo Cera e Jose Pedro Roso Gomes, a bordo de uma clássica C10, 1976, bruta e raíz, fizeram mais de 1.000 km, entre ida e volta, de Alegrete à região das missões, passando por Manoel Viana, São Francisco de Assis, Santiago, Ijuí, Panambi, Condor, Palmeira das Missões, Seberi e Cristal do Sul. Essa viagem teve o objetivo de garimpar restos de máquinas agrícolas e de implementos que possam ser usados na decoração do XXIII Congressos Brasileiro de Agronomia de 12 a 15 de setembro em Pelotas.

Leonardo Cera e José Pedro Rosso Gomes garimpando material do XXXIII CBA

Na bagagem de volta, rodas de carreta, tarros de leite e uma porção de quinquilharias que contam a história do agro gaúcho, por meio de objetos construídos e utilizados pelos colonizadores do Rio Grande do Sul, disse o engenheiro agrônomo Leonardo Cera. Ele é presidente da Sociedade de Agronomia do RS que é uma das responsáveis pela organização dos pavilhões do evento em Pelotas.