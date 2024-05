Paróquia São José realiza procissão de Corpus Christi com tapete da solidariedade

O evento contou com a participação da comunidade, que se uniu em um ato de fé e solidariedade.

A rua Brigadeiro de Olivério foi decorada com o tradicional “tapete da solidariedade”, que cobriu a quadra entre as ruas Bento Manoel e Assis Brasil. O tapete foi confeccionado com cobertores, alimentos não perecíveis e serragem, formando desenhos e padrões elaborados por diferentes grupos. Um destaque foi o trabalho realizado pelas crianças da Primeira Eucaristia, coordenadas pelas educadoras Giciele Barua e Tainá. O grupo, composto por 14 alunos, dedicou duas horas para criar sua obra com serragem.

A procissão teve início às 15h e foi seguida por uma missa celebrada pelo Padre Alvano. Os alimentos doados durante o evento serão destinados à Pastoral Social, que presta assistência a famílias necessitadas. Os cobertores serão entregues aos detentos do Presídio Estadual de Alegrete pelo grupo Terço dos Homens, que realiza orações todas as quartas-feiras pela manhã.

Além disso, luvas e meias arrecadadas serão distribuídas pelos grupos de catequese a asilos e casas de repouso, incluindo o Lar das Vovós no bairro Inês e a Casa de Repouso Sonho Real no bairro Piola.

A celebração de Corpus Christi na Cidade Alta não apenas fortaleceu a fé da comunidade, mas também promoveu a solidariedade e o apoio aos mais necessitados.