Parte da Barão do Amazonas em mão dupla

Na manhã deste sábado(30), após reunião no no Palácio Ruy Ramos com o Prefeito Márcio Amaral e todas as secretarias municipais, foi decidido que o tráfego na rua Barão do Amazonas, na última quadra, ficará em mão dupla. Essa é uma alternativa para que não ocorra o fechamento da Ponte Borges de Medeiros.

O Rio Ibirapuitã está 12 m acima do nível normal, conforme informações da Defesa Civil, e há um acúmulo maior de água na pista da Avenida Eurípedes Brasil Milano com a rua Mariz e Barros, o que pode dificultar um pouco o tráfego de veículos leves.

Entretanto, muitos motoristas estão passando pelo local. Já o trafego da Zona Leste para o Centro está mais acessível com pouca água na pista, nas imediações da Barão do Amazonas.

Uma outra opção de deslocamento do Centro para Zona Leste é através da BR 290.