Parte da iluminação da Avenida Tiaraju está às escuras, reclamam usuários

A boa iluminação pública se faz necessária para promover segurança a quem circula pelas ruas da cidade. Um local com bastante movimento, tanto de veículos como de pedestres é a Avenida Tiaraju na Zona Leste de Alegrete. Quem se desloca cedo ao trabalho verificou que uma parte da avenida está com a iluminação comprometida.

A parte em frente ao Parque do Sindicato Rural de Alegrete até o Centro Social Urbano, em direção as bairros da Zona Leste está às escuras, porque as lâmpadas devem estar com problemas. Isso confere uma escuridão e insegurança no local. Bem cedo, ainda antes do sol raiar trabalhadores e pessoas que usam a pista de eventos já estão no local.

Um acidente, naquela ponto, no último sábado(8), em que um poste foi atingido interrompendo o trânsito, segundo o responsável pelo setor na Prefeitura, prejudicou os circuitos de parte daquela iluminação pública. O responsável pelo setor, engenheiro Marnonn Vargas, explica que é importante a comunidade comunicar esses. problemas para que as providências sejam tomadas. Em locais com necessidades mais urgentes, a reposição entra no cronograma de trabalho, porque o setor tem uma grande demanda no setor de iluminação pública de Alegrete.

O número de telefone para que as pessoas possam comunicar pontos como problemas na iluminação em Alegrete é (55) 991621790