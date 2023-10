Passados quatro meses, eleição no Sindicato dos Municipários continua suspensa pela Justiça

Os trabalhadores da Prefeitura, uma classe com expressiva quantidade de servidores, cerca de 2.400 pessoas têm no Sindicato dos Municipários a sua representatividade para gestionar demandas dessa categoria. Acontece que por solicitação de um servidor, que alegou que o edital para ultima eleição não foi divulgado em tempo hábil. O fato foi parar no Ministério Público e a eleição está suspensa, novamente. A sua realização que já havia ocorrido no ano anterior, foi suspensa pelo mesmo motivo, quando apenas uma chapa se inscreveu para concorrer à diretoria di Sindicato.

Para esta eleição que estava marcado para o dia 5 de julho passado, duas chapas confirmaram inscrição para concorrer e uma terceira, que também, queria participar não pode fazer a sua inscrição alegando a não divulgação do edital em tempo hábil. E, assim, o pleito no Sindicato dos Municipários está em aberto e sendo analisado pela Justiça.

O atual presidente, Angelo Tertuliano Oliveira, diz que o edital foi divulgado, tanto que duas chapas estavam inscritas e agora estamos neste imbrólio na justiça e não sabemos quando poderemos realizar a eleição para escolher a nova diretoria do Sindicato dos Municipários que representa uma das maiores classes de trabalhadores de Alegrete, esclarece Tertuliano.