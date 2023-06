‘’Indiana Jones e a Relíquia do Destino’’ é o título do próximo e último filme do corajoso aventureiro que marcará a despedida do ator de 80 anos Harrison Ford no papel principal. Desta vez o longa será comandado pelo diretor James Mangold conhecido por ter dirigido ‘’Logan’’ o último filme do Wolverine em 2017.

O filme anterior ‘’O Reino da Caveira de Cristal’’ lançado em 2008, não foi muito bem aceito pelo público e crítica na época, fazendo a franquia ser interrompida por tempo indeterminado desde então. No entanto a próxima história foi anunciada em 2016 e imediatamente foi recebida com empolgação pelo público que imediatamente elevou suas expectativas, porém os fãs precisaram esperar, pois adiamentos aconteceram devido a problemas na produção da obra, tais como roteiro reescrito e atrasos causados pela pandemia do COVID-19, até finalmente estar pronto com sua data de lançamento atual nos cinemas. Em maio, foi feita uma exibição no Festival de Cinema de Cannes localizado na França, o filme recebeu aplausos de toda a audiência, com Harrison Ford emocionado recebendo o prêmio de maior importância a ‘’Palma de Ouro’’ dado ao filme vencedor da edição do festival.

Na nova aventura, após enfrentar desde nazistas e até fanáticos religiosos ao longo dos filmes, Jones está quase aposentado e vivendo em uma nova era em que se sente deslocado, no entanto mais uma vez precisará embarcar em mais uma missão intensa quando um rival maligno do seu passado retorna em busca de um poderoso artefato, então ‘’Indy’’ precisará usar uma última vez seu velho chapéu e seu chicote, suas marcas registradas, juntamente com a ajuda de sua afilhada Helena e mais rostos familiares da saga, tentarão garantir que o item não caia nas garras do mal. A partir dessa premissa o filme também contará com cenas nos anos passados do herói, mostrando o protagonista rejuvenescido com ajuda da computação gráfica em sequências de ação de tirar o fôlego.

Tendo início em 1981 com o primeiro filme ‘’Caçadores da Arca Perdida’’ a franquia desde então foi um sucesso de público e crítica elevando a carreira de Harrison Ford ao estrelato em Hollywood, sempre misturando ação, história e comédia, ao mesmo tempo em que consagrou o carismático arqueólogo a se tornar um ícone pop do cinema atravessando as gerações de pessoas ao redor do mundo, agora se encaminhando para a conclusão épica de sua história, Indiana Jones já tem data marcada para o grande público conferir a sua aventura final.

Por Renan Marques