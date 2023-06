Dupla alegretense vence o Brasil Padel Tour Open em Joinville

Foi uma final que se destacou pelo embate físico. A dupla alegretense radicada em Santa Catarina JP Flores e Stefano Flores enfrentou Matheus Simonato e Lucas Cunha pelo título do BPT Open de Joinville em uma partida marcada pelo calor no último domingo (25), que deu as caras em Joinville, e pelas longas trocas de bola, que exigiram muito da parte física dos atletas na grande final.

Mas vale destacar, que na disputa de semifinal, a dupla Flores encarou a dupla do alegretense Diogo Corrêa Rodrigues e do santanense Paulo Hilal, radicado em Alegrete. Diogo e Hilal deram trabalho para JP e Stefano que seguiram adiante na competição.

Hilal, técnico Patric Leães e Diogo

Diogo ressaltou a boa parceria com Hilal em solo catarinense

Na final, os alegretenses encararam Simonato e Cunha, que começaram mais contundentes. Com a vantagem de uma quebra no segundo game abriram 3×0 no placar. No quarto game começou a reação de JP e Stefano. Confirmando seus próximos dois serviços e devolvendo a quebra, conseguiram igualar o placar em 3×3. A partir daí tudo equilibrado até o placar de 6×5, mas no saque de JP e Stefano que levaria o set para o tie break, Matheus e Lucas conseguiram novamente a quebra e fecharam o set em 7×5.

O segundo set começou equilibrado e com boas disputas. Tudo igual até o quinto game, quando os Flores conseguiram uma quebra, e na sequência confirmaram seu serviço e engataram mais uma quebra, colocando uma boa vantagem no placar: 5×2. Simonato e Cunha conseguiram esboçar uma reação com um contra-break e mais um serviço confirmado, mas no final o set ficou do lado de JP e Stefano: 6×4.

No intervalo do set decisivo o calor e a longa duração da final começou a cobrar seu preço. Matheus Simonato pediram tempo extra no intervalo para atendimento médico. Após atendimento retornaram visivelmente limitados fisicamente, mas com muito esforço conseguiram se manter no jogo.

Apesar da dificuldade física, o terceiro set se manteve equilibrado com as duas duplas confirmando seus serviços. No meio do set, o alegretense JP Flores também começou a sofrer com o desgaste físico e necessitou de atendimento. O set seguiu equilibrado até o nono game, quando JP e Stefano conseguiram um break, o suficiente para fechar o terceiro set em 6×4 e finalizar a partida. Placar da final 5×7, 6×4 e 6×4 e festa alegretense com JP Flores e Stefano Flores campeões do BPT Open Joinville.

Destaque também na competição com a padelista alegretense Martina Corrêa Rodrigues, campeã na categoria feminina 2ª Categoria da 2ª etapa do campeonato catarinense. Martina fez dupla com Karen Wachowicz.

Martina (de preto), conseguiu mais um excelente resultado na competição, ao lado de Karen

Fotos: reprodução