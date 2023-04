PATRAM e IBAMA realizam operação nos rios da região para coibir crimes ambientais

Share on Email

Os policiais militares do 2º Batalhão da Brigada Militar de Alegrete, participaram de 03 a 06 de março de uma operação em conjunto com o IBAMA – “Rios Federais”.

No total seis fiscais e seis policiais ambientais atuaram realizando Barreiras de fiscalização e abordagens em acampamentos de pescadores visando coibir crimes ambientais como a supressão de vegetação em aéreas de preservação ambiental, a caça e pesca predatória.

As ações foram realizadas nas cidades de Uruguaiana, Alegrete, Manoel Viana, Barra do Quaraí e São Borja. Durante os dias de Operação a equipe de Alegrete(policiais) realizou, em São Borja, a apreensão de redes de pesca, uma arma calibre 22 e 35 munições intactas, resultando na prisão em flagrante de um homem de 53 anos com antecedentes criminais.

Em todos os locais de atuação, as pessoas eram identificadas e também era realizado a verificação em veículos e embarcações. Devido ao período da Semana Santa neste período onde aumenta incidência de delitos relacionados a crimes ambientais.