Patrulha Rural da BM identifica e prende homem procurado pela justiça, no interior de Alegrete

Durante uma operação de patrulhamento realizada pela Brigada Militar, por meio da Patrulha Rural, como parte da iniciativa contínua da operação “Abril Vermelho”, que visa prevenir e reprimir ocupações ilegais de terra, um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi capturado nas imediações do assentamento do Caverá, localizado na região do corredor dos Mafaldo.

Os policiais, ao avistarem um indivíduo em frente a uma propriedade rural, identificaram que ele, ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga em direção a um açude. Em ato contínuo, os PMs entraram no acompanhamento e conseguiram capturá-lo em um valo, onde ele havia se abrigado.

Após a abordagem, foi confirmado que se tratava do indivíduo procurado pelo mandado de prisão relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

Em seguida, o fugitivo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, de onde seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete. A ação demonstra o comprometimento da Patrulha Rural em garantir a segurança da comunidade rural.