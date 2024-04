Vazamentos na rede de esgoto inundam ruas em Alegrete

Os vazamentos de esgotos em redes da Corsan são um fato que a comunidade percebe, em vários pontos da cidade. Muitos questionam o porquê dessas situações e o que isso poderá acarretar à comunidade que vive próximo a esses vazamentos. No dia de ontem, 4, na Rua Presidente Rosselvet no centro de Alegrete, um vazamento chamou atenção de quem passou pelo local em que um rede de esgoto borbulhava detritos com água e descia até a Avenida Dr Lauro. A rua foi inundada pelo esgoto. E outras situações similares são percebidas em outras ruas do centro e bairros de Alegrete.

Um instrutor de auto escola verificou o fato e comentou o descaso com a infra estrutura das redes que levam os detritos produzidos na cidade. Um empresário próximo ao local comentou que acredita ser necessário fazer outra galeria, porque a que tem, mais no início da rua, não suporta o esgoto e sempre que chove isso acontece.