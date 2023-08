Ciclistas nas ruas promoveram o encerramento da Semana da Família

Share on Email

A manhã de sábado, 12, foi marcada por um evento animado e saudável na região central da cidade de Alegrete. Dezenas de ciclistas de todas as idades se reuniram para participar do passeio ciclístico, que teve largada por volta das 9h20 no Centro Cultural. O percurso, por várias ruas, reuniu momentos de alegria, integração e incentivo à prática esportiva.

Os participantes pedalaram por algumas das principais vias de Alegrete, passando pela Avenida Alexandre Lisboa, Parque Rui Ramos, Barão do Amazonas e General Vitorino, além da General Sampaio e Vasco Alves. O passeio culminou em um ponto especial: a Câmara de Vereadores de Alegrete.

O evento foi idealizado a partir de uma proposição do vereador Bispo Ênio, que buscou criar um espaço de união entre as famílias da cidade e, ao mesmo tempo, promover o engajamento em atividades físicas e de lazer. Esse esforço se deu com a criação da Semana da Família, um conjunto de dias dedicados a celebrar e fortalecer os laços familiares, bem como destacar a importância das instituições na proteção e promoção das famílias.

Em declaração sobre o evento, o vereador Bispo Ênio ressaltou a importância do apoio recebido por parte de diversos setores da sociedade. O Exército, a Guarda Municipal e as próprias famílias se uniram para tornar possível a realização do passeio ciclístico e da Semana da Família como um todo.

A Semana das Famílias foi realizada na semana anterior ao Dia dos Pais. Durante esse período, várias organizações, incluindo igrejas de diferentes denominações religiosas e o poder público, foram convidadas a dirigir uma variedade de atividades. Entre as opções estavam palestras, eventos de lazer, atividades culturais e cívicas em escolas e espaços públicos.

Bispo Ênio reforçou que a Semana das Famílias buscará inovar a cada edição, incentivando as comunidades a desenvolverem suas próprias ideias criativas para fortalecer os familiares e promover valores essenciais. Ele enfatizou que a família é o cerne de todas as vocações e que sua importância deve ser reconhecida e celebrada não apenas durante a Semana das Famílias, mas ao longo de todo o ano.